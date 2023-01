Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio



Ancora maltempo al Centro-Sud: per la giornata di mercoledì 18 gennaio sarà allerta arancione della Protezione civile in quattro regioni, con temporali e burrasche in Campania, Calabria, Molise e Basilicata. Scuole chiuse a Napoli.

