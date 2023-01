Procuratore antimafia Melillo: “Ora individuare rete di protezione di Messina Denaro”



Il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo ha rivelato che presto sarà convocata una riunione di coordinamento per far confluire tutto il materiale informatico che si è formato sull’ex boss latitante per ricostruire la rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Continua a leggere



Il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo ha rivelato che presto sarà convocata una riunione di coordinamento per far confluire tutto il materiale informatico che si è formato sull’ex boss latitante per ricostruire la rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Continua a leggere

Continua a leggere