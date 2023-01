Maltempo e neve a bassa quota: Bologna imbiancata, in Toscana nevicate anche in autostrada



L’ondata di maltempo che da alcuni giorni imperversa sull’Italia non ha esaurito i suoi effetti. La neve fa sentire la sua presenza in molte località, Bologna in primis. In Calabria, frane e smottamenti; nelle Marche, preoccupa la piena del fiume Misa. Scuole chiuse in varie regioni.

