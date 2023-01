Perché da Capodanno 2023 700 detenuti dovranno tornare in carcere



A partire da Capodanno 700 detenuti in Italia, tra ergastolani e condannati a lunghe pene erano in semilibertà, dovranno tornare in carcere a seguito della scadenza del permesso Covid, che non è stato prorogato.

