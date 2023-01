Trovato cadavere in strada a Pisa: è un turista di 35 anni, potrebbe essere volato giù da una finestra



Giallo di Capodanno a Pisa, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in via del Borghetto: potrebbe essere volato giù da una finestra del palazzo che affaccia sulla strada. Indagini in corso.

Continua a leggere



Giallo di Capodanno a Pisa, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in via del Borghetto: potrebbe essere volato giù da una finestra del palazzo che affaccia sulla strada. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere