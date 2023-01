Prof aggredito da studenti, viene colto da malore. Preside li difende: “Docente brusco e offensivo”



L’episodio è avvenuto in una scuola di Modena, sul posto ambulanza e polizia. Il docente ha denunciato un’aggressione verbale, ma la preside non ci sta: “Un adulto dovrebbe riuscire a mantenere il controllo in queste situazioni”.

