Sta meglio il bimbo picchiato a Ventimiglia, il piccolo Ryan ora respira autonomamente



La direzione sanitaria dell’ospedale Gaslini comunica che il bimbo picchiato a Ventimiglia è attualmente in autonomia respiratoria, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva. Delle violenze è accusato il compagno della nonna.

Continua a leggere



La direzione sanitaria dell’ospedale Gaslini comunica che il bimbo picchiato a Ventimiglia è attualmente in autonomia respiratoria, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva. Delle violenze è accusato il compagno della nonna.

Continua a leggere

Continua a leggere