La rabbia di Vincenzo, pescatore di Crotone: “Non sono riuscito a salvare nessuno, mi sento in colpa”



“Ho preso un bambino, pensavo che fosse vivo e mi sono tuffato in acqua vestito. Era un bambino di 2/3 anni, quando l’ho tirato fuori aveva ancora gli occhi aperti. Ho detto: ‘Questo lo salvo’. Ma non è andata così: la mia rabbia è quella di non essere riuscito a salvarne neanche uno”.

