Scambiato per un pedofilo e ucciso di botte: arrestato 18enne per la morte di Sergio Faveto



Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato e un minorenne risulta indagato a piede libero per la morte di Sergio Faveto, programmatore informatico 52enne vittima di un’aggressione il 3 agosto in piazza Unità d’Italia, nel quartiere genovese di Molassana, poi morto in ospedale il 15 settembre: “Pensavano fosse un pedofilo”.

