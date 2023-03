Treviso mette al bando le bocce di vetro per i pesci rossi: “Quella forma li disorienta”



La città di Treviso ha deciso di emanare un regolamento a favore della tutela e del benessere degli animali: sono esseri viventi e non di proprietà. Ad esempio, saranno vietati gli ambienti sferici per i pesci rossi perché “nuotare in circolo li stordisce”. E gli edifici pubblici saranno definitivamente aperti ai cani.

