Va alla festa di piazza ma non torna a casa, Samanta trovata morta nel canale col motorino



La tragedia a Orbetello. Samanta era riversa a faccia in giù in uno specchio d’acqua profondo non più di 50 centimetri. La donna stava viaggiando in motorino quando avrebbe perso il controllo del mezzo salendo su un terrapieno e finendo nel canale.

