Alto Adige, l’impressionante caduta del masso gigante: finisce in strada e sfiora un’auto



Tragedia sfiorata questa mattina a Monte Spico in Valle Aurina (Alto Adige). Il macigno, grande come un’auto, è caduto per centinaia di metri lungo il pendio vicino al Centro sciistico.

Continua a leggere



Tragedia sfiorata questa mattina a Monte Spico in Valle Aurina (Alto Adige). Il macigno, grande come un’auto, è caduto per centinaia di metri lungo il pendio vicino al Centro sciistico.

Continua a leggere

Continua a leggere