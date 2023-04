“Bugiarde e false”, mamma perseguita psicologa e assistente sociale che devono decidere su affidamento



Ha perseguitato e minacciato per mesi la psicologa e l’assistente sociale chiamate ad esprimersi sulla sua idoneità genitoriale per l’affidamento della figlia nell’ambito della causa di separazione dal marito. Per questo una donna è stata condannata per stalking.

