Maestra sospesa per preghiere a scuola, sui social contro la comunità LGBT: “Promuove cose ignobili”



I post contro la “propaganda gender”, la comunità LGBT e il Festival di Sanremo. La maestra Marisa Francescangeli, che ha già annunciato di volersi opporre alla sospensione di 20 giorni dall’insegnamento per le preghiere in classe, era stata anche accusata di aver sostenuto in classe che i terremoti fossero “punizioni di Dio per la malvagità umana”

