Vito, morto a 35 anni per salvare 2 ragazzi in mare: “Non sapeva nuotare ma li ha aiutati lo stesso”



Il ricordo di un amico di infanzia di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia morto nel Siracusano dopo aver salvato due minorenni che erano finiti in mare: “Pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini”. Salvini: “Un eroe commovente”.

Continua a leggere



Il ricordo di un amico di infanzia di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia morto nel Siracusano dopo aver salvato due minorenni che erano finiti in mare: “Pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini”. Salvini: “Un eroe commovente”.

Continua a leggere

Continua a leggere