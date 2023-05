Alluvione Emilia Romagna, un testimone: “L’acqua ha travolto l’Autostrada: canali esondati a Bologna”



Anche Bologna in ginocchio a causa delle esondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna. “Il terreno era già saturo d’acqua e non è riuscito ad assorbire tutta la pioggia caduta – racconta un testimone a Fanpage.it – i canali non hanno tenuto e l’acqua ha travolto l’Autostrada”.

