Esplosione Ravanusa, chieste 10 archiviazioni per la strage, solo in 2 a processo: “Saltò una saldatura”



Sono state chieste 10 archiviazioni per la strage di Ravanusa nella quale sono morte 9 persone. Solo 2 tecnici andranno a processo per l’esplosione avvenuta in via Trilussa.

