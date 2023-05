Caltanissetta, 76enne arriva in ospedale in codice verde ma muore poche ore dopo: aperta un’inchiesta



Angelo Lombardo, 76 anni, è morto dopo essere entrato in ospedale in codice verde per alcuni forti dolori alla spalla e sotto le costole. L’uomo è deceduto poche ore dopo per cause ancora da accertare. Aperto un fascicolo contro ignoti.

