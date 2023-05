Condannato per violenza domestica, torna a casa e maltratta la madre 85enne: arrestato in Val di Sole



Botte e violenze psicologiche ai danni dell’anziana madre. Per questo un 44enne è stato arrestato in Val di Sole con l’accusa di maltrattamenti: l’uomo aveva appena finito di scontare una condanna simile per reati commessi nel 2018.

