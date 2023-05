Decine di furti e Dna simili, cosa sappiamo dei “gemelli Lupin”: “Investono la refurtiva in auto”



Sono stati soprannominati “gemelli Lupin” e sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine, sospettati di aver compiuto una serie di furti in alcune villette nelle zone di Udine. Quasi sempre Edmond ed Eduard, 38 anni, colpirebbero nelle zone di campagna praticando il trucco del “foro nell’infisso” per entrare nelle case. Secondo fonti investigative, investirebbero quanto ricavato dai furti in auto e gioielli.

Continua a leggere



Sono stati soprannominati “gemelli Lupin” e sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine, sospettati di aver compiuto una serie di furti in alcune villette nelle zone di Udine. Quasi sempre Edmond ed Eduard, 38 anni, colpirebbero nelle zone di campagna praticando il trucco del “foro nell’infisso” per entrare nelle case. Secondo fonti investigative, investirebbero quanto ricavato dai furti in auto e gioielli.

Continua a leggere

Continua a leggere