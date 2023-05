Lite al bar finisce in tragedia, Antonio accoltellato al petto muore davanti al locale



Un uomo di 53 anni è stato ucciso all’esterno di un locale ad Alano di Piave, nel Bellunese, con una coltellata in pieno petto che si è rivelata fatale. Resta tutta da stabilire per ora la dinamica del delitto. Nessuna traccia per ora nemmeno dell’arma del delitto.

Continua a leggere



Un uomo di 53 anni è stato ucciso all’esterno di un locale ad Alano di Piave, nel Bellunese, con una coltellata in pieno petto che si è rivelata fatale. Resta tutta da stabilire per ora la dinamica del delitto. Nessuna traccia per ora nemmeno dell’arma del delitto.

Continua a leggere

Continua a leggere