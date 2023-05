Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 10 maggio in quasi tutta Italia



Giornata di pioggia e temporali quella di domani, in particolare sull’Emilia Romagna già colpite negli ultimi giorni da un’ondata di maltempo. Per domani, giovedì 10 maggio, nuova allerta meteo rossa, arancione e gialla della Protezione civile in tantissime regioni.

Continua a leggere



Giornata di pioggia e temporali quella di domani, in particolare sull’Emilia Romagna già colpite negli ultimi giorni da un’ondata di maltempo. Per domani, giovedì 10 maggio, nuova allerta meteo rossa, arancione e gialla della Protezione civile in tantissime regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere