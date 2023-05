Michela Murgia: “Delusa da Burioni, parla di me senza aver visto la mia cartella clinica”



Michela Murgia: “Burioni mi ha delusa molto. Ma come fa un medico serio a dare giudizi, a parlare di me senza aver visto la mia cartella clinica? Non si semina sfiducia tra un paziente e il suo medico”.

