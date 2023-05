Non si sa nulla della barca alla deriva con 500 migranti, tra cui un neonato. Emergency: “Scomparsi”



Non si hanno più notizie dei 500 migranti che si trovavano su un barcone alla deriva in zona Sar maltese. Emergency: “Le 500 persone sul peschereccio sono scomparse. Siamo estremamente preoccupati per il loro destino”.

