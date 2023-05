Soldi a minorenni in cambio di foto intime: condannato a sei anni professore universitario



Il 23 maggio il Tribunale di Macerata si è espresso in merito ai fatti accaduti nel 2013: il professore universitario di origini messinesi è stato condannato a sei anni di reclusione per pornografia minorile. Gli avvocati difensori: “Presenteremo ricorso in Appello”.

