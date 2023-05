Sciopero 3 maggio 2023, orari e voli garantiti: trasporto aereo a rischio per 4 ore



Disagi per chi viaggia in aereo nella giornata di domani, 3 maggio. Gli scioperi sono ben tre: per quattro ore (dalle 13 alle 17) si fermano i dipendenti del Vueling, il personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto l’Enav.

Continua a leggere



Disagi per chi viaggia in aereo nella giornata di domani, 3 maggio. Gli scioperi sono ben tre: per quattro ore (dalle 13 alle 17) si fermano i dipendenti del Vueling, il personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto l’Enav.

Continua a leggere

Continua a leggere