Bimbo di 13 mesi trovato cadavere nella culla: lutto in Salento per la morte di Angelo



Lutto a Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa dove Angelo è morto a soli 13 mesi vita: a trovarlo cadavere nella sua culla sono stati i genitori. Per i sanitari il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

