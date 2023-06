Gessica Lattuca, morto il fratello Vincenzo, indagato per la scomparsa della donna: scatta l’inchiesta



La stessa Procura di Agrigento, che lo aveva indagato per la scomparsa della sorella Gessica Lattuca, ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d’inchiesta per accertare le cause del decesso di Vincenzo Lattuca. Disposta l’autopsia.

