Le prime parole di Papa Francesco dopo l’operazione: “Quando facciamo il terzo intervento?”



Dopo l’operazione in ospedale, Papa Francesco non ha perso la sua voglia di scherzare come ha raccontato il chirurgo che lo ha operato al Gemelli, il dottor Sergio Alfieri, che però si mantiene cauto sui tempi delle dimissioni del Pontefice.

Continua a leggere



Dopo l’operazione in ospedale, Papa Francesco non ha perso la sua voglia di scherzare come ha raccontato il chirurgo che lo ha operato al Gemelli, il dottor Sergio Alfieri, che però si mantiene cauto sui tempi delle dimissioni del Pontefice.

Continua a leggere

Continua a leggere