L’oroscopo di oggi 30 giugno 2023: Cancro e Pesci pronti ai grandi passi



L’oroscopo di oggi, venerdì 30 giugno 2023, è perfetto per iniziare cose serie, soprattutto dal punto di vista intellettuale. Il Sole in Cancro è congiunto a Mercurio ma soprattutto trigono a Saturno. La luna è in Scorpione e questo rende il segno fortunato di oggi i Pesci e il segno sfortunato il Toro.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, venerdì 30 giugno 2023, è perfetto per iniziare cose serie, soprattutto dal punto di vista intellettuale. Il Sole in Cancro è congiunto a Mercurio ma soprattutto trigono a Saturno. La luna è in Scorpione e questo rende il segno fortunato di oggi i Pesci e il segno sfortunato il Toro.

Continua a leggere

Continua a leggere