Previsioni meteo del weekend: piogge e temporali al Centro-Nord, possibili grandinate



Il weekend che sta per iniziare sarà caratterizzato dal maltempo soprattuto nelle regioni settentrionali: previsti violenti rovesci anche con grandine dal Nordovest in spostamento verso il Nordest, la Toscana, l’Umbria e le Marche, il Lazio. Sole Sud e in Sicilia.

