Luca Delfino, uccide la ex fidanzata Antonella Multari: uscirà dal carcere il 28 luglio



L’uomo, che nel 2007 a Sanremo uccise la sua ex fidanzata Antonella Multari con 44 coltellate, andrà in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) dove trascorrerà i prossimi sei anni e mezzo.

Continua a leggere



L’uomo, che nel 2007 a Sanremo uccise la sua ex fidanzata Antonella Multari con 44 coltellate, andrà in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) dove trascorrerà i prossimi sei anni e mezzo.

Continua a leggere

Continua a leggere