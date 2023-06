Malore dopo il calcetto in carcere: morto Denny Pruscino all’ergastolo per l’omicidio del figlio neonato



Originario di Folignano in provincia di Ascoli Piceno, aveva 42 anni. Pruscino è morto ieri, 19 giugno, nel carcere di Padova dove era rinchiuso per l’omicidio di Jason, 2 mesi, avvenuto nel giugno del 2011. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo.

