Omicidio Ciatti, chiesto l’ergastolo per Rassoul Bissoultanov: sentenza attesa per il 5 luglio a Roma



L’accusa ha chiesto la condanna all’ergastolo per Rassoul Bissoultanov, il ceceno attualmente latitante accusato della morte di Niccolò Ciatti avvenuta nel 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. La sentenza è attesa per il 5 luglio.

