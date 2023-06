Torture in questura a Verona, agenti negano tutte le accuse: “Body-cam ci scagionano”



Botte, spray urticante e umiliazioni, ma i poliziotti delle Volanti hanno respinto le accuse facendo solo qualche parziale ammissione. In particolare, davanti al gip, due di loro hanno affermato che nessuno di loro ha urinato su un uomo portato in questura. È stata usata un po’ d’acqua presa da una bottiglietta per farlo rinvenire.

