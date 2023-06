Trovata morta sul divano, Margherita Ceschin aveva appuntamento le amiche, poi l’irruzione del killer



Margherita Ceschin avrebbe dovuto incontrare delle amiche a cena, ma non si è mai presentata all’appuntamento. Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe essere stata uccisa in casa da qualcuno che era entrato per rubare oro e gioielli. L’ipotesi investigativa è ancora da confermare, ma secondo l’autopsia Ceschin sarebbe stata prima colpita al capo e poi soffocata con un cuscino.

