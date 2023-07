Alta velocità rallentata in direzione Roma, fino a quattro ore di ritardo: cosa è successo



Per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi, in Toscana, l’alta velocità ferroviaria è paralizzata in direzione Roma: i ritardi arrivano fino a oltre quattro ore.

Continua a leggere



Per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi, in Toscana, l’alta velocità ferroviaria è paralizzata in direzione Roma: i ritardi arrivano fino a oltre quattro ore.

Continua a leggere

Continua a leggere