Patrick Zaki a Bologna per la cittadinanza onoraria: “Grazie per avermi donato la libertà”



Patrick Zaki è arrivato in piazza a Bologna per la sua festa e ha tolto personalmente lo striscione che chiedeva alle autorità egiziane di liberarlo, poi ha ricevuto la cittadinanza onoraria: “Oggi celebreremo, domani lotteremo di nuovo per chiedere la scarcerazione delle persone ancora detenute”.

