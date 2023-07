Aprono la porta del b&b e trovano un uomo strangolato con un asciugamano: omicidio a Cagliari



Il terribile rinvenimento questa mattina in un bed and breakfast di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. I carabinieri hanno fermato poco dopo un giovane come principale sospettato del delitto.

