Crolla palazzina a Matera, operai erano in pausa pranzo: verifiche sulla presenza di altre persone



Una palazzina di due piani, disabitata e in ristrutturazione in questi giorni, è crollata oggi nel centro di Matera. Gli operai impegnati nei lavori salvi perché erano in pausa pranzo, in corso accertamenti per stabilire se vi fossero altre persone.

