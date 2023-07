Uccide la vicina di casa con un’accetta, il killer di Mara: “Non ricordo nulla, ho avuto un blackout”



Resta in carcere il killer di Mara Fair, la 63enne infermiera in pensione uccisa a colpi d’accetta venerdì scorso dal vicino di casa davanti al portone di ingresso: “Ho avuto un blackout, non ricordo nulla”.

