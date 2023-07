Mortalità in aumento col caldo record, le città più colpite: i dati del Ministero della Salute



Secondo i dati aggiornati del Ministero della Salute, durante la prima ondata di calore a luglio, in Italia si è registrato un lieve aumento della mortalità, soprattutto tra gli over 85, con picchi nelle città di Bari e Taranto. In rialzo anche gli accessi al pronto soccorso nella popolazione over 65.

