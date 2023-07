Omicidio Noriglio, Mara uccisa a colpi d’accetta davanti alla madre: si costituisce il vicino di casa



Femminicidio a Noriglio, frazione di Rovereto, in Trentino: una donna di 63 anni, Mara Fait, infermiera in pensione, è stata uccisa a colpi d’accetta davanti agli occhi dell’anziana madre e nel piazzale davanti casa. Poco dopo si è presentato ai carabinieri il vicino di casa per costituirsi.

