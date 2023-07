Perché i prezzi di benzina e gasolio sono tornati a crescere



I prezzi di benzina e gasolio hanno subito rialzi sostanziali sia in modalità self che servito: mediamente il primo ha superato quota 1,88 euro al litro, il secondo 1,73 euro/litro. Una situazione che rischia di pesare non poco sulle tasche degli italiani in vista dell’esodo estivo.

