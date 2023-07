Previsioni meteo, agosto inizia con maltempo e temporali al Nord. Al Sud torna il caldo africano



Che tempo farà ad agosto? Secondo le previsioni meteo, per la prima settimana del mese sono attesi possibili temporali e maltempo sulle regioni del Nord, con conseguente abbassamento delle temperature, mentre al Sud persiste l’anticiclone africano, anche se non ci saranno ondate di caldo rovente come a luglio.

