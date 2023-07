“Ucciso a 19 anni e fatto a pezzi dai datori perché si era dimesso”, l’orrore dell’omicidio di Genova



Per gli inquirenti Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla sarebbe stato ucciso e il suo corpo smembrato dai gestori di una catena di negozi di parrucchieri perché si era dimesso e voleva lavorare per la concorrenza. Il cadavere trasportato in valigia col taxi e gettato in mare.

