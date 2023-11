Cop28 cambierà il mondo se troveremo il coraggio di non far decidere il futuro ai petrolieri

Cop28 cambierà il mondo se troveremo il coraggio di non far decidere il futuro ai petrolieri



Oggi inizia Cop28 a Dubai. La Conferenza per il clima dell’Onu sarà un momento cruciale per il nostro futuro: solo se il mondo deciderà di archiviare per sempre la dipendenza dai combustibili fossili potremo evitare la catastrofe climatica. Ma le resistenze sono ancora tante, direttamente proporzionali al potere di chi guadagna con gas, petrolio e carbone.

