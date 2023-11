Pierina Paganelli, forse il killer in un video: si vede un uomo che si allontana con qualcosa in mano



Le telecamere in via del Ciclamino a Rimini potrebbero aver ripreso l’assassino di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa la sera del 3 ottobre nel garage del condominio in cui viveva.

Continua a leggere



Le telecamere in via del Ciclamino a Rimini potrebbero aver ripreso l’assassino di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa la sera del 3 ottobre nel garage del condominio in cui viveva.

Continua a leggere

Continua a leggere