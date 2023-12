Impennata di ricoveri covid in Italia, +25% in una settimana, il report Fiaso: “Pericolo per anziani”



Il monitoraggio Fiaso segnala che in una settimana nel nostro Paese il numero dei pazienti covid è salito del 25,3%. “L’età media dei pazienti rimane elevata, pari a 76 anni, questo evidenzia come il Covid in questa fase sia pericoloso soprattutto per gli anziani” spiega il presidente della Fiaso.

