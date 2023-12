Morto di freddo a Genova, Seydou Diallo aveva moglie, figlio e lavoro: “In strada per l’alcolismo”



Seydou Diallo è morto di freddo nella stazione di Genova, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. L’uomo, che era arrivato in Italia per lavoro Anni ’80, si era separato dalla moglie un anno prima. La sua famiglia di origine risiede in Senegal ed è la terza più ricca del Paese.

